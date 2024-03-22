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Осминин Александр Алексеевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.09.1902 ст.

Жена: Осминина Наталья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Александр Алексеевич Осминин - 26 лет Невеста: казачка Наталия Федоровна Куранова - 22 лет Поручители: казачьего сословия Илларион Николаевич Осминин, Георгий Иванович Вереин, Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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