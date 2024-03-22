Осминин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Бракосочетание
04.09.1902 ст.
Жених: казак Александр Алексеевич Осминин - 26 лет Невеста: казачка Наталия Федоровна Куранова - 22 лет Поручители: казачьего сословия Илларион Николаевич Осминин, Георгий Иванович Вереин, Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно