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Адамовский Кузьма Лаврентьевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Адамовский Лаврентий Павлович

Мать: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Жена: Адамовская Анна Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1896 ст.

Сын: Адамовский Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1899 ст.

Дочь: Адамовская Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.

Сын: Адамовский Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.

Дочь: Адамовская Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.

Дочь: Адамовская Софья Кузьминична

Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно