Адамовский Кузьма Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1896 ст.
Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1899 ст.
Дочь: Адамовская Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.
Сын: Адамовский Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.
Дочь: Адамовская Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.
Дочь: Адамовская Софья Кузьминична
Мать ребёнка: Адамовская Анна Фёдоровна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно