Адамовская Елизавета Демидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.05.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Аникеева Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Адамовский Марк Лаврентьевич
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Адамовский Кузьма Лаврентьевич
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.
Сын: Адамовский Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
28.09.1873 ст.
Сын: Адамовский Савва Лаврентьевич
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.
Дочь: Адамовская Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1879 ст.
Сын: Адамовский Захар Лаврентьевич
Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1890 ст.
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд