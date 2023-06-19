Адамовская Елизавета Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамовская Елизавета Демидовна

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.05.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Аникеева Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Адамовский Марк Лаврентьевич

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Адамовский Кузьма Лаврентьевич

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.

Сын: Адамовский Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1873 ст.

Сын: Адамовский Савва Лаврентьевич

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.

Дочь: Адамовская Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1879 ст.

Сын: Адамовский Захар Лаврентьевич

Отец ребёнка: Адамовский Лаврентий Павлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамовский Лаврентий Павлович

Смерть
18.05.1890 ст.
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд