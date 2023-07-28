Адамовский Лаврентий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти16.03.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Аникеева Ксения Лаврентьевна
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Адамовский Марк Лаврентьевич
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Адамовский Кузьма Лаврентьевич
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.
Сын: Адамовский Степан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Рождение ребёнка
28.09.1873 ст.
Сын: Адамовский Савва Лаврентьевич
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.
Дочь: Адамовская Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Рождение ребёнка
08.02.1879 ст.
Сын: Адамовский Захар Лаврентьевич
Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1898 ст.
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд