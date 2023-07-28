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Адамовский Лаврентий Павлович

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

16.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Аникеева Ксения Лаврентьевна

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Адамовский Марк Лаврентьевич

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Адамовский Кузьма Лаврентьевич

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.

Сын: Адамовский Степан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1873 ст.

Сын: Адамовский Савва Лаврентьевич

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.

Дочь: Адамовская Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1879 ст.

Сын: Адамовский Захар Лаврентьевич

Мать ребёнка: Адамовская Елизавета Демидовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адамовская Елизавета Демидовна

Смерть
16.03.1898 ст.
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд