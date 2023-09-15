Шаляпин Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.10.1905
Дата смерти17.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905
Отец: Шаляпин Фёдор Иванович
Мать: Торнаги Иола Игнатьевна
Фёдор и Татьяна близнецы.
Образование
До 1923
Получил отличное образование в Москве, владел тремя языками.
Эмиграция
1924
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик Перебрался к отцу в Париж.
Место жительства
Около 1926
Соединённые Штаты Америки
Устав жить в тени своего прославленного отца, он покинул Францию и отправился в Голливуд, где началась его актёрская карьера. Там он ещё застал немое кино, и первые его роли были довольно успешными, т... Показать все
Место жительства
Около 1947
После Второй мировой войны переехал в Рим, где продолжил актёрскую карьеру, исполнив множество характерных ролей в 1950—1970-х годах.
Место жительства
1960
Впервые за многие годы встретился с матерью, которая во времена хрущевской оттепели иммигрировала к нему в Рим. Из всех ценностей и произведений искусства, принадлежавших её бывшему мужу, Иоле Торнаги... Показать все
Место жительства
1984
Шаляпину-младшему удалось добиться перезахоронения отца на Новодевичьем кладбище в Москве, прах которого всё это время покоился в Париже.
Работа или профессия
С 1986 по 1991
Успеха и признания в кино он добился, будучи уже в преклонном возрасте, когда в 1986 году исполнил роль Хорхе Бургосского в фильме «Имя розы» с Шоном Коннери в главной роли. Другой его запоминающейся ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
актёр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1992
Умер в своём доме в Риме в возрасте 86 лет.