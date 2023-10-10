Торнаги (Ле-Прести) Иола Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Иола - итальянская балерина, Торнаги - её сценическая фамилия. Познакомились в Нижнем Новгороде, обвенчались в церкви села Гагино.
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович
Она навсегда покинула сцену и посвятила всю себя семье. Младший сын Игорь умер от аппендицита в возрасте 4 лет.
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Бакшеева Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Шаляпина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1905
Дочь: Шаляпина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович
Фёдор и Татьяна близнецы.
Рождение ребёнка
06.10.1905
Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович
Фёдор и Татьяна близнецы.
Эмиграция
До 1960
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик Во времена хрущевской оттепели иммигрировала к сыну Фёдору в Рим.
Работа или профессия
Неизвестно
балерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965