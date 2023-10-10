Торнаги (Ле-Прести) Иола Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торнаги (Ле-Прести) Иола Игнатьевна

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Место рождения

Монца

Дата рождения

1873

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Шаляпин Фёдор Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Иола - итальянская балерина, Торнаги - её сценическая фамилия. Познакомились в Нижнем Новгороде, обвенчались в церкви села Гагино.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Шаляпин Игорь Фёдорович

Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Она навсегда покинула сцену и посвятила всю себя семье. Младший сын Игорь умер от аппендицита в возрасте 4 лет.
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Бакшеева Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Шаляпина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Шаляпин Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1905

Дочь: Шаляпина Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Фёдор и Татьяна близнецы.
Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Шаляпин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Шаляпин Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Фёдор и Татьяна близнецы.
Эмиграция
До 1960
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик Во времена хрущевской оттепели иммигрировала к сыну Фёдору в Рим.
Работа или профессия
Неизвестно
балерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
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