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Федосеев Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1810
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федосеев Поликарп Никитович

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Никитична

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федосеев Семен Никитович

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Дарья Антроповна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1854