Федосеев Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1810
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федосеев Поликарп Никитович
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Никитична
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Антроповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854