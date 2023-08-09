Федосеев Поликарп Никитович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Поликарповна
Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Федосеев Ефим Поликарпович
Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Поликарповна
Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ульяна Поликарповна
Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устинья Поликарповна
Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно