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Федосеев Поликарп Никитович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Федосеев Никита Иванович

Мать: Федосеева Дарья Антроповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Поликарповна

Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Федосеев Ефим Поликарпович

Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Поликарповна

Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ульяна Поликарповна

Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устинья Поликарповна

Мать ребёнка: Федосеева Афимья Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Афимья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно