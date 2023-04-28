Дунова Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунова Анна Лаврентьевна

Дунова Анна Лаврентьевна

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

03.10.1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дунов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бодрова Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Дунов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дунов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Колчина Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криушина Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Михаил Лаврентьевич

Смерть
03.10.1843 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умерла от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close