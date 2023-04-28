Дунова Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти03.10.1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дунов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бодрова Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Колчина Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криушина Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Дунов Михаил Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1843 ст.
умерла от чахотки