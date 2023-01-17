Дунов Михаил Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунов Михаил Лаврентьевич

Дунов Михаил Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.06.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лаврентий Львович

Мать: Акулина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дунов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бодрова Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Дунов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дунов Семён Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Колчина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криушина Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Анна Лаврентьевна

Смерть
24.06.1888 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close