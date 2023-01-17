Дунов Михаил Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти24.06.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Лаврентий Львович
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дунов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бодрова Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Колчина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криушина Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Дунова Анна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Анна Лаврентьевна
Смерть
24.06.1888 ст.
умер от старости