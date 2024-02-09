Радевич Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербак (Радевич) Людмила Степановна
Мать ребёнка: Радевич Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радевич Нина
Рождение ребёнка
13.10.1960
Сын: Радевич Василий Степанович
Мать ребёнка: Радевич Нина
Рождение ребёнка
29.01.1962
Сын: Радевич Сергей Степанович
Мать ребёнка: Радевич Нина
Рождение ребёнка
03.12.1966
Дочь: Meier (Радевич) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Радевич Нина
Смерть
Неизвестно