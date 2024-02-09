Радевич Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радевич Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербак (Радевич) Людмила Степановна

Мать ребёнка: Радевич Нина

Чаглинка, Зерендинский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радевич Нина

Рождение ребёнка
13.10.1960

Сын: Радевич Василий Степанович

Мать ребёнка: Радевич Нина

Конюхи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
29.01.1962

Сын: Радевич Сергей Степанович

Мать ребёнка: Радевич Нина

Конюхи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.12.1966

Дочь: Meier (Радевич) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Радевич Нина

Чаглинка, Зерендинский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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