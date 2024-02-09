Радевич Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радевич Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1960

Сын: Радевич Василий Степанович

Отец ребёнка: Радевич Степан

Конюхи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
29.01.1962

Сын: Радевич Сергей Степанович

Отец ребёнка: Радевич Степан

Конюхи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.12.1966

Дочь: Meier Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Радевич Степан

Чаглинка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербак Людмила Степановна

Отец ребёнка: Радевич Степан

Чаглинка, Зерендинский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радевич Степан

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