Радевич Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1960
Сын: Радевич Василий Степанович
Отец ребёнка: Радевич Степан
Рождение ребёнка
29.01.1962
Сын: Радевич Сергей Степанович
Отец ребёнка: Радевич Степан
Рождение ребёнка
03.12.1966
Дочь: Meier Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Радевич Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербак Людмила Степановна
Отец ребёнка: Радевич Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радевич Степан