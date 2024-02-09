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Радевич Сергей Степанович

Место рождения

Конюхи, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

29.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962

Отец: Радевич Степан

Мать: Радевич Нина

Конюхи, Гродненский район, Гродненская область
Бракосочетание
?.12.1988

Жена: Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.08.1989

Дочь: Радевич Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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