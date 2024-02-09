Радевич Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения29.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962
Отец: Радевич Степан
Мать: Радевич Нина
Бракосочетание
?.12.1988
Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.08.1989
Дочь: Радевич Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Радевич (Егорова) Любовь Александровна
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область