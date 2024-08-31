Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Ирина Серафимовна

Отец ребёнка: Лежнин Серафим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Елена Серафимовна

Отец ребёнка: Лежнин Серафим Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лежнина Наталья Серафимовна

Отец ребёнка: Лежнин Серафим Михайлович

Бракосочетание
13.03.1954

Муж: Лежнин Серафим Михайлович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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