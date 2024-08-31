Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Ирина Серафимовна
Отец ребёнка: Лежнин Серафим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Елена Серафимовна
Отец ребёнка: Лежнин Серафим Михайлович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лежнина Наталья Серафимовна
Отец ребёнка: Лежнин Серафим Михайлович
Бракосочетание
13.03.1954
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл