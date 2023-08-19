Плюхин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Плюхин Иван Иванович
Мать ребёнка: Плюхина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 15 лист
Место жительства
С 1734
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,15 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 15 лист
Смерть
После 1756