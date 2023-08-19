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Плюхин Иван Яковлевич

Место рождения

Некрасово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Плюхин Иван Иванович

Мать ребёнка: Плюхина Ирина Петровна

Бор, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 15 лист
Место жительства
С 1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,15 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Ирина Петровна

Бор, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 15 лист
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область