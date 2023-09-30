Полякова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Поляков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1832 ст.
Дочь: Тюлькова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мельникова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Поляков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1867