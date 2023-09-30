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Полякова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Около 1867

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Поляков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Поляков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1832 ст.

Дочь: Тюлькова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мельникова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Поляков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Около 1867
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