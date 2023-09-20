Поляков Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
14.09.1848 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1850 ст.
Дочь: (Полякова) Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
04.03.1859 ст.
Дочь: (Полякова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
18.04.1861 ст.
Дочь: (Полякова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно