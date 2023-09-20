Поляков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Николай Дмитриевич

Поляков Николай Дмитриевич

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Поляков Дмитрий Дмитриевич

Мать: Полякова Варвара Михайловна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
14.09.1848 ст.

Жена: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
26.05.1850 ст.

Дочь: (Полякова) Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
04.03.1859 ст.

Дочь: (Полякова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.04.1861 ст.

Дочь: (Полякова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.