Поляков Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Дмитрий Дмитриевич

Поляков Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Поляков Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Поляков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Поляков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1832 ст.

Дочь: Тюлькова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мельникова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Поляков Евграф Дмитриевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
С 1835 по 1938

Сын: Поляков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close