Поляков Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Поляков Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Поляков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1832 ст.
Дочь: Тюлькова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мельникова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Поляков Евграф Дмитриевич
Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
С 1835 по 1938
Сын: Поляков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Полякова Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно