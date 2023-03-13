Колесникова (Зелененкова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Зелененковъ Логинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Колесниковъ Елисей
Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесниковъ Иванъ