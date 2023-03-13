Колесникова (Зелененкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Зелененкова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Зелененковъ Логинъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Колесниковъ Елисей

Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Колесниковъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниковъ Иванъ

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