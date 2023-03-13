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Колесниковъ Иванъ

Место рождения

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Колесниковъ Афонасий

Мать: не указана

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Зелененкова) Дарья

Рождение ребёнка
1787

Сын: Колесниковъ Елисей

Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Колесникова) Ирина

Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Колесникова) Авдотья

Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Колесникова) Оксинья

Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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