Колесниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Колесниковъ Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Колесниковъ Елисей
Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Колесникова) Ирина
Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Колесникова) Авдотья
Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Колесникова) Оксинья
Мать ребёнка: Колесникова (Зелененкова) Дарья