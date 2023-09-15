Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович

Место рождения

Кононовка, Полтавська область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Гоголь-Яновский Демьян Янович (Иванович)

Мать: не указана

Кононовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

хутор Купчинский, Малороссийская губерния,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
священник приходской Успенской церкви с. Кононовка Лубенского уезда
Место жительства
Неизвестно
Гоголево, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Гоголево, Полтавська область
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