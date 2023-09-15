Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Гоголь-Яновский Демьян Янович (Иванович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Татьяна Семеновна
хутор Купчинский, Малороссийская губерния,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
священник приходской Успенской церкви с. Кононовка Лубенского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно