Гоголь-Яновский Демьян Янович (Иванович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яновский Ян (Иван) Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Кононовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголь-Яновский Кирилл Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно