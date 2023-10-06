Гоголь-Яновский Демьян Янович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголь-Яновский Демьян Янович (Иванович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яновский Ян (Иван) Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Кононовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголь-Яновский Кирилл Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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