село Гоголево, село Гоголево, Полтавська область (на 2018) — Familio

Гоголево

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Шишакская волость
685. Васильевка (Яновщина), село бывшее владельческое, дворов 69, жителей 526, церковь православная, 1 вод. и 2 ветр. млнц., 4 ярмарки

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Песчанская волость
4.0Васильевка (Яновщина) селоВасильевское крестьян собственников7409990193269268537

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19561Гоголевеселор-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада
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