Мазанко (Грушевская) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанко (Грушевская) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1886

Отец: Грушевский Тимофей Яковлевич

Мать: Грушевская Ефросинья Прохоровна

Бракосочетание
14.02.1907

Муж: Мазанко Григорий Данилович

Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Мазанко Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Мазанко Григорий Данилович

Рождение ребёнка
31.05.1912

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мазанко Григорий Данилович

Рождение ребёнка
19.11.1914

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Мазанко Григорий Данилович

Бракосочетание
28.07.1920

Муж: Ткаченко Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
08.07.1921

Сын: Ткаченко Вячеслав Леонтьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Леонтий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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