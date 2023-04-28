Мазанко (Грушевская) Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1886
Бракосочетание
14.02.1907
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Мазанко Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Мазанко Григорий Данилович
Рождение ребёнка
31.05.1912
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мазанко Григорий Данилович
Рождение ребёнка
19.11.1914
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Мазанко Григорий Данилович
Бракосочетание
28.07.1920
Рождение ребёнка
08.07.1921
Сын: Ткаченко Вячеслав Леонтьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Леонтий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно