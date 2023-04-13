Грушевская Ефросинья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Грушевский Хрисанф Тимофеевич
Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
06.01.1886
Дочь: Мазанко Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
06.06.1890
Сын: Грушевский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.08.1893
Дочь: Захарова Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно