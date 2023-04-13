Грушевская Ефросинья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушевская Ефросинья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Грушевский Хрисанф Тимофеевич

Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
06.01.1886

Дочь: Мазанко Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Грушевский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
22.08.1893

Дочь: Захарова Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Грушевский Тимофей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушевский Тимофей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно