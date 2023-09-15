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Мазанко Григорий Данилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Дата смерти

05.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мазанко Даниил Федорович

Мать: Мазанко Ирина Павловна

Бракосочетание
14.02.1907

Жена: Мазанко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Мазанко Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Мазанко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.05.1912

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Мазанко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.11.1914

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Мазанко Татьяна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1918
Причина смерти: тиф
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