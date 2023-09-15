Мазанко Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти05.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мазанко Даниил Федорович
Мать: Мазанко Ирина Павловна
Бракосочетание
14.02.1907
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Мазанко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Мазанко Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.05.1912
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Мазанко Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.11.1914
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Мазанко Татьяна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1918
Причина смерти: тиф