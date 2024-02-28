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Кедров Василий Григорьевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Студенцова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь пономаря Грязовецкого уезда Стрелицкой Преображенской церкви Василия Григорьева Кедрова.
Работа или профессия
Неизвестно
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Преображенской Стрелицкой церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1875
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