Кедров Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Студенцова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь пономаря Грязовецкого уезда Стрелицкой Преображенской церкви Василия Григорьева Кедрова.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Преображенской Стрелицкой церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1875