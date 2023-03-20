Прасолова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Прасолов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Прасолов Он Же Абрамов Борис Феодоров
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зинаида Борисовна
Отец ребёнка: Прасолов Он Же Абрамов Борис Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно