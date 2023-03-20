Прасолова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Прасолов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Прасолов Он Же Абрамов Борис Феодоров

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зинаида Борисовна

Отец ребёнка: Прасолов Он Же Абрамов Борис Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Он Же Абрамов Борис Феодоров

Смерть
Неизвестно
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