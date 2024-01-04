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Прасолов он же Абрамов Борис Феодоров

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.07.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910 ст.

Отец: Прасолов Он Же Абрамов Федор Данилов

Мать: Прасолова Вера Егоровна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Прасолов Владимир Борисович

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зинаида Борисовна

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Варвара Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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