Прасолов он же Абрамов Борис Феодоров
Место рождения
Дата рождения24.07.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910 ст.
Рождение ребёнка
1937
Сын: Прасолов Владимир Борисович
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зинаида Борисовна
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно