Ирина Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елена Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

Рождение ребёнка
10.03.1876

Сын: Алексей Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Ольга Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Домника Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Иоанн Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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