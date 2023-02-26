Ирина Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Елена Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
Рождение ребёнка
10.03.1876
Сын: Алексей Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Ольга Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Домника Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иоанн Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
Смерть
Неизвестно