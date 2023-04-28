Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Иван Алексеев
Мать: Екатерина Семёнова
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Никандр Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1853
Дочь: Евдокия Никандрова
Отец ребёнка: Никандр Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1855
Сын: Стефан Никандров
Отец ребёнка: Никандр Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1857
Сын: Исидор Никандров
Отец ребёнка: Никандр Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1860
Сын: Пахомий Никандров
Отец ребёнка: Никандр Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1871
Дочь: Ефимия Никандрова
Отец ребёнка: Никандр Тимофеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно