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Екатерина Иванова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Иван Алексеев

Мать: Екатерина Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Никандр Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1853

Дочь: Евдокия Никандрова

Отец ребёнка: Никандр Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1855

Сын: Стефан Никандров

Отец ребёнка: Никандр Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1857

Сын: Исидор Никандров

Отец ребёнка: Никандр Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1860

Сын: Пахомий Никандров

Отец ребёнка: Никандр Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1871

Дочь: Ефимия Никандрова

Отец ребёнка: Никандр Тимофеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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