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Екатерина Семёнова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.10.1823

Муж: Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1831

Сын: Косьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1836

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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