Екатерина Семёнова
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1823
Муж: Иван Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1831
Сын: Косьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
04.04.1836
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно