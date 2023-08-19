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Кокорин Макарий Петров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.07.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1812

Отец: Кокорин Петр Дементьев

Мать: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.10.1831

Жена: Кокорина (бахарева) Мавра (Матрона) Захарова

Рождение ребёнка
07.12.1831

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Кокорина (бахарева) Мавра (Матрона) Захарова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1832

Жена: Кокорина Харитина Максимова

Рождение ребёнка
29.10.1836

Дочь: Зиновия Макарова

Мать ребёнка: Кокорина Харитина Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1840

Дочь: Мариамна Макариева

Мать ребёнка: Кокорина Харитина Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно