Кокорин Макарий Петров
Место рождения
Дата рождения27.07.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1812
Отец: Кокорин Петр Дементьев
Мать: Кокорина Евдокия Павлова
Бракосочетание
25.10.1831
Рождение ребёнка
07.12.1831
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Кокорина (бахарева) Мавра (Матрона) Захарова
Бракосочетание
30.01.1832
Рождение ребёнка
29.10.1836
Дочь: Зиновия Макарова
Мать ребёнка: Кокорина Харитина Максимова
Рождение ребёнка
18.02.1840
Дочь: Мариамна Макариева
Мать ребёнка: Кокорина Харитина Максимова
Смерть
Неизвестно