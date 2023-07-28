Кокорина (Потапова) Харитина Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1832
Рождение ребёнка
29.10.1836
Дочь: Зиновия Макарова
Отец ребёнка: Кокорин Макарий Петров
Рождение ребёнка
18.02.1840
Дочь: Мариамна Макариева
Отец ребёнка: Кокорин Макарий Петров
Смерть
Неизвестно