Кокорина (Потапова) Харитина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (Потапова) Харитина Максимова

Кокорина (Потапова) Харитина Максимова

avatar

Место рождения

Потапова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Потапова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1832

Муж: Кокорин Макарий Петров

Рождение ребёнка
29.10.1836

Дочь: Зиновия Макарова

Отец ребёнка: Кокорин Макарий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1840

Дочь: Мариамна Макариева

Отец ребёнка: Кокорин Макарий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно