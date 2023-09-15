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Кокорин Петр Дементьев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Кокорин Дементий (Дометий) Семенов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1808

Жена: Кокорина Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
17.08.1809

Дочь: Ульяна Петрова

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1811

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1812

Сын: Кокорин Макарий Петров

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1815

Сын: Кокорин Иоанн (Иван) Петров

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1816

Сын: Кокорин Дамиан (Дометий) Петров

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1821

Сын: Кокорин Пагкратий Петров

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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