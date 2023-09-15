Кокорин Петр Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Кокорин Дементий (Дометий) Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1808
Жена: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
17.08.1809
Дочь: Ульяна Петрова
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
22.03.1811
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
27.07.1812
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
25.07.1815
Сын: Кокорин Иоанн (Иван) Петров
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
30.10.1816
Сын: Кокорин Дамиан (Дометий) Петров
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
09.07.1821
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Павлова
Смерть
Неизвестно