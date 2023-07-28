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Кокорин Дамиан (Дометий) Петров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1816

Отец: Кокорин Петр Дементьев

Мать: Кокорина Евдокия Павлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837

Дочь: Иустина Дометиева

Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева

Бракосочетание
Около 1837

Жена: Кокорина Дария Афанасьева

Рождение ребёнка
10.10.1838

Сын: Кокорин Евлампий Дамианов (Даниилов)

Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1839

Сын: Кокорин Потапий Дамианов

Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.1844

Сын: Кокорин Симион Дамианов

Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно