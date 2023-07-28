Кокорин Дамиан (Дометий) Петров
Место рождения
Дата рождения30.10.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1816
Отец: Кокорин Петр Дементьев
Мать: Кокорина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837
Дочь: Иустина Дометиева
Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
10.10.1838
Сын: Кокорин Евлампий Дамианов (Даниилов)
Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева
Рождение ребёнка
08.11.1839
Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева
Рождение ребёнка
30.08.1844
Мать ребёнка: Кокорина Дария Афанасьева
Смерть
Неизвестно