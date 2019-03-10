Прасолова (Сунгурова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1953
Дата смерти10.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1971
Дочь: Личман Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич
Бракосочетание
26.06.1971
Рождение ребёнка
26.10.1973
Дочь: Борзенко Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1978
Дочь: Фролент Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Долгополова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич
Смерть
10.03.2019