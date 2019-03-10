Прасолова (Сунгурова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Сунгурова) Валентина Васильевна

Место рождения

Малахова, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

07.04.1953

Дата смерти

10.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1953

Отец: не указан

Мать: Сунгурова Мария Гордеевна

Малахова, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1971

Дочь: Личман Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
26.06.1971

Муж: Прасолов Виктор Васильевич

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1973

Дочь: Борзенко Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1978

Дочь: Фролент Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Долгополова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Прасолов Виктор Васильевич

Демьянка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
10.03.2019
Демьянка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
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