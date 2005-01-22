Прасолов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1948
Дата смерти22.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1948
Рождение ребёнка
04.06.1971
Дочь: Личман Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна
Бракосочетание
26.06.1971
Рождение ребёнка
26.10.1973
Дочь: Борзенко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1978
Дочь: Фролент Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Долгополова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна
Смерть
22.01.2005