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Прасолов Виктор Васильевич

Место рождения

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

23.10.1948

Дата смерти

22.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1948

Отец: Прасолов Василий Владимирович

Мать: Прасолова Лилия Васильевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.06.1971

Дочь: Личман Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
26.06.1971

Жена: Прасолова Валентина Васильевна

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1973

Дочь: Борзенко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1978

Дочь: Фролент Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна

Щелконоговский, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Долгополова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Прасолова Валентина Васильевна

Демьянка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
22.01.2005
Демьянка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
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