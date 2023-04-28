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Астраханцов Михаил Алексеев

Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Астраханцов Алексей Андреев

Мать: Астраханцова Федосья Савина

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Настасья Михайлова

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Исакова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Астраханцов Тимофей

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Исакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Феодосия Исакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Феодосия Исакова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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