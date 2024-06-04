Астраханцова Федосья Савина
Место рожденияпоч. Вороны, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Астраханцева) Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Астраханцов Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев
Рождение ребёнка
После 1763
Сын: Астраханцов Никита Алексеев
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Астраханцова) Евфросинья Алексеева
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Астраханцов Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев
Смерть
После 1795