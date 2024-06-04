Астраханцова Федосья Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Федосья Савина

Место рождения

поч. Вороны, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Алексей Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Астраханцева) Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Астраханцов Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1763

Сын: Астраханцов Никита Алексеев

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Астраханцова) Евфросинья Алексеева

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Астраханцов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

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