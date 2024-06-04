Астраханцов Алексей Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Астраханцев Андрей Ермилов (Ермолаев)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Астраханцева) Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Савина
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Астраханцов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Савина
Рождение ребёнка
После 1763
Сын: Астраханцов Никита Алексеев
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Савина
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Астраханцова) Евфросинья Алексеева
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Савина
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Астраханцов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Савина
Смерть
После 1772