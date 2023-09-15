Сухарев Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Степан Григорьевич

Место рождения

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Сухарев Григорий Никитич

Мать: Сухарева Афимья

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1821

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1823

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Сухарев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сония Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Сухарев Филипп Степанович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сухарев Осип Степанович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Пульхерья Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сухарев Василий Степанович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Лукерья Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Прасковья Григорьевна

Смерть
После 1858
Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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