Сухарев Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Сухарев Григорий Никитич
Мать: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1821
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1823
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Сухарев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сония Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Сухарев Филипп Степанович
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Пульхерья Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Сухарев Василий Степанович
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Лукерья Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858