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Сухарева Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Между 1787 и 1825
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Сухарев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Сухарев Григорий Никитич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Сухарев Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Сухарев Григорий Никитич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Сухарев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Сухарев Григорий Никитич

Есюнино, Шуйский район, Северный край

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