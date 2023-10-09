Сухарева Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Между 1787 и 1825
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Сухарев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Сухарев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Сухарев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Сухарев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Сухарев Григорий Никитич