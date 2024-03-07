Курьянов Лукьян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курьянов Яков
Рождение ребёнка
1641
Сын: Курьянов Михаил Лукьянович
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1645
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Присягал на верность Алексею Михайловичу в Данкове
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курьянов Алфер Лукьянович
Смерть
Неизвестно