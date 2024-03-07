Курьянов Лукьян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянов Лукьян Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курьянов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1641

Сын: Курьянов Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1645
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Присягал на верность Алексею Михайловичу в Данкове
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курьянов Алфер Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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