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Курьянов Алфер Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курьянов Лукьян Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1653

Сын: Курьянов Авдей Алферович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1665
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
в рейтарской службе, живет у дяди Устина в Ломовом
Рождение ребёнка
1669

Сын: Курьянов Игнатий Алферович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1674
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
в рейтарской службе, но указано, что имеет поместье в Слободском
Рождение ребёнка
1695

Сын: Курьянов Алексей Алферович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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