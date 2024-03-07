Курьянов Алфер Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курьянов Лукьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1653
Упоминание
1665
в рейтарской службе, живет у дяди Устина в Ломовом
Рождение ребёнка
1669
Сын: Курьянов Игнатий Алферович
Упоминание
1674
в рейтарской службе, но указано, что имеет поместье в Слободском
Рождение ребёнка
1695
Сын: Курьянов Алексей Алферович
Смерть
Неизвестно