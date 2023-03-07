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Пучинкина Домна

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Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
с. Никольское (Коляговщино) https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/347-Nikolskoe-selo.html#Карта
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пучинкин Василий Мануйлович

Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пучинкина Прасковья Мануйловна

Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пучинкин Иван Мануйлович

Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Пученкин Федор Федорович

Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович

с. Никольское (Коляговщино) https://tambovgrad.ru/Tambovsk
Смерть
Неизвестно
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