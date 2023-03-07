Пучинкина Домна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Никольское (Коляговщино) https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/347-Nikolskoe-selo.html#Карта
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пучинкин Василий Мануйлович
Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пучинкина Прасковья Мануйловна
Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пучинкин Иван Мануйлович
Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Пучинкин Федор Мануилович
с. Никольское (Коляговщино) https://tambovgrad.ru/Tambovsk
Смерть
Неизвестно