Пученкин Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Пучинкин Федор Мануилович
Мать: Пучинкина Домра
с. Никольское (Коляговщино) https://tambovgrad.ru/Tambovsk
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пучинкин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Пучинкина Феодосия Никифорова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пучинкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Пучинкина Феодосия Никифорова
Рождение ребёнка
16.06.1904
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1911
Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно