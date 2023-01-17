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Пученкин Федор Федорович

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Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пучинкин Федор Мануилович

Мать: Пучинкина Домра

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
с. Никольское (Коляговщино) https://tambovgrad.ru/Tambovsk
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пучинкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Пучинкина Феодосия Никифорова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пучинкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Пучинкина Феодосия Никифорова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Пучинкин Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1911
Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Феодосия Никифорова

Смерть
Неизвестно
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