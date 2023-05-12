Карзевич (Щербакова) Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карзевич (Щербакова) Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Щербаков Иван

Мать: Щербакова Марфа

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Карзевич Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карзевич Прокофий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карзевич Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карзевич Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович

Смерть
1955