Карзевич (Щербакова) Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Щербаков Иван
Мать: Щербакова Марфа
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Карзевич Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карзевич Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карзевич Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Смерть
1955