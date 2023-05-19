Карзевич Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Попал в плен (военное)
05.07.1941
Минск, Минск
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 24, ящик 7. Номер документа 87.
Концлагерь
Неизвестно
Концлагерь шталаг IV B, KZ Mauthausen-Gusen Лагерный номер 111784
Смерть
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания