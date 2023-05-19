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Карзевич Иван Прокофьевич

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Место рождения

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Карзевич Прокофий Романович

Мать: Карзевич Фёкла Ивановна

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Попал в плен (военное)
05.07.1941
Минск, Минск
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 24, ящик 7. Номер документа 87.
Концлагерь
Неизвестно
Концлагерь шталаг IV B, KZ Mauthausen-Gusen Лагерный номер 111784
Смерть
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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