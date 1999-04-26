(Босенко) Евдакия Митрофановна
Место рождениях. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения27.05.1927
Дата смерти26.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927
х. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
11.08.1949
Сын: Polozhii (положий) Виктор Иванович
Отец ребёнка: Положий Иван Николаевич
Старозинов
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Синица Анна Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1999