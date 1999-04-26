(Босенко) Евдакия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Босенко) Евдакия Митрофановна

(Босенко) Евдакия Митрофановна

Место рождения

х. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

27.05.1927

Дата смерти

26.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927

Отец: Босенко Митрофан Алексеевич

Мать: Босенко Ульяна Ивановна

х. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
11.08.1949

Сын: Polozhii (положий) Виктор Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Николаевич

Старозинов
Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Синица Анна Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Иван Николаевич

Смерть
26.04.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close